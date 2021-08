Pokémon Unite potrebbe usare i nickname dei giocatori per nascondere i bot

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, a quanto pare Pokémon Unite potrebbe utilizzare i nickname dei giocatori per celare la presenza dei bot nelle partite.

Come tanti giochi multiplayer, il MOBA di TiMi sfrutterebbe i bot per evitare code troppo lunghe nel matchmaking, andando così a riempire gli slot vacanti in una squadra. Finora gli sviluppatori non hanno mai confermato ufficialmente la presenza di giocatori guidati da IA, ma le segnalazioni in rete al riguardo sono numerose. E dato che spesso e volentieri i bot sono visti in malo modo dalle community, Pokémon Unite potrebbe aver escogitato un metodo ingegnoso per celare la loro presenza.

L'utente u/Iago_bra su Reddit afferma di aver notato che il suo nickname è stato utilizzato da un altro giocatore in possesso di Snorlax, Pokémon di cui non possiede la licenza. Per chi non lo sapesse in Pokémon Unite i nickname devono essere unici, ovvero due utenti non possono avere lo stesso. Inoltre nei commenti numerosi altri giocatori hanno affermato di aver avuto esperienze simili sin dal lancio, il che sembrerebbe confermare la teoria dei bot impostori.

Pokémon Unite

Questo spiegherebbe inoltre eventuali richieste di amicizia ricevute anche quando non si sta giocando attivamente a Pokémon Unite. Un'altra "stranezza", che come riporta Comicbook, è stata segnalata da molti utenti nei giorni scorsi su Reddit.

Anche se un bot utilizza il nickname di un giocatore, questo non dovrebbe avere nessun impatto sulle statistiche o il rank delle partite classificate. Tuttavia un espediente simile, se confermato, potrebbe dare il via ad accese discussioni.

Rimanendo in tema, Nintendo ha annunciato un nuovo appuntamento con Pokémon Presents che svelerà novità su Leggende Pokémon: Archeuse e i remake Diamante Lucente e Perla Splendente.