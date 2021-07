Pokémon Unite: gli sviluppatori lanciano un sondaggio per sapere cose pensate del gioco

A meno di una settimana dal lancio, gli sviluppatori di Pokémon Unite vogliono già sapere cosa ne pensate di questo MOBA in salsa pokémon. D'altra parte si tratta di un esperimento piuttosto discusso all'inizio e comunque abbastanza lontano dai canoni sia dei mostri tascabili sia dei classici MOBA e per questo è naturale che TiMi voglia capire cosa ne pensa il grande pubblico.

La nostra recensione di Pokémon Unite fotografa necessariamente un prodotto ancora in fase embrionale: solo 20 personaggi tra cui scegliere, poche opzioni di gioco, a alcune limitazioni, come quelle delle monete e l'energia difficilmente comprensibili, soprattutto nell'ottica free-to-play.

Le potenzialità, comunque, ci sono. Un po' per l'approccio leggero ad un genere solitamente piuttosto ostico da avvicinare, un po' per la cura grafica e non solo con la quale è stato studiato il pacchetto. Per questo motivo TiMi vuole sapere cosa ne pensate, in modo da indirizzare lo sviluppo in quella direzione. Volete più lottatori? Meccaniche di gioco più rigorose? Qualche statistica in più? C'è uno sbilanciamento a favore di chi spende soldi? È il momento di farglielo sapere.