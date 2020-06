Prinny 1-2: Exploded and Reloaded per Nintendo Switch ha una data di uscita

Prinny 1-2: Exploded and Reloaded ha una data di uscita su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 ottobre, come rivela il trailer che trovate in testa alla notizia.

Questo titolo combina Prinny: Can I Really Be the Hero? e Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! insieme ai DLC in un'unica avventura esplosiva con protagonista il peggior eroe del Netherworld.

PRINNY: CAN I REALLY BE THE HERO?

Il Maestro Etna richiede il dessert per eccellenza e spetta a una legione di modesti Prinnies realizzarlo! Salta, taglia e utilizza le combe in varie fasi del Netherworld, devasta nemici e boss con attacchi speciali e incontra volti nuovi e familiari in questa avventura esplosiva e ricca d'azione dalle menti contorte dietro la serie Disgaea!

PRINNY 2: DAWN OF OPERATION PANTIES, DOOD!

Quando il misterioso Ladro Fantasma ruba le mutandine del Maestro Etna, l'orda Prinny deve ricongiungersi per recuperarle...o subirne le conseguenze! Slash e Hip Pound ti fanno strada attraverso stage caotici pieni di nemici diabolici e costruisci la Combo Gauge per scatenare mosse potenti come Prinny Cyclone e Prinnykaze. Inoltre, immergiti nella storia bonus dell'ALTRO protagonista (?) Dei giochi Disgaea e rivendica la tua gloria con Asagi Wars: Vengeance of Asagi!

Caratteristiche chiave: