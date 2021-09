Project Galileo, il Souls-like ambientato in Italia, sarà al Tokyo Game Show 2021

Il team italiano Jyamma Games sarà presente al Tokyo Game Show 2021, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 con Project Galileo, un nuovo gioco descritto come un Souls-like ambientato in Italia, che verrà dunque presentato anche all'interno della fiera giapponese.

Francesco Abbonizio, già Associate Technical art Director di Ubisoft e Technical environment artist di Cd Projekt Red, parlerà del suo ruolo di Creative e Art Director presso Jyamma Games, oltre a mostrare qualcosa di Project Galileo, attualmente in sviluppo presso il team.

Si tratta del debutto internazionale dello studio di sviluppo milanese, che sfrutterà l'evento per presentare ai publisher dell'Asia - Pacifico il proprio videogioco in fase di sviluppo: Project Galileo è un Souls-Like sviluppato e ambientato in Italia nel quale il giocatore si troverà immerso nelle bellezze culturali e paesaggistiche italiane.

L'idea è indubbiamente particolare e aspettiamo dunque di saperne di più. Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, ha spiegato le ragioni alla base della scelta di investire sul TGS: "I tempi sono maturi, Jyamma Games è pronta a presentarsi al pubblico asiatico, estremamente qualificato e appassionato alla tipologia di videogiochi come quello che stiamo sviluppando, il Souls-like, un gioco di ruolo di azione nato, appunto, in Giappone.

Project Galileo, uno dei primi artwork che mostrano la particolare ambientazione

É, quindi, fondamentale prendere parte come exhibitor al Tokyo Game Show, una piazza estremamente importante per noi e per il nostro Project Galileo perché il 45% dei gamer mondiali sono asiatici."

Secondo il team italiano, dunque, Project Galileo avrebbe il potenziale per potersi affermare anche in Giappone e in Asia, territori non facilissimi per chi arriva dall'estero e con una produzione non enorme alle spalle, ma l'idea di unire il genere Souls-like all'Italia, come ambientazione, potrebbe essere vincente.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche il calendario completo della manifestazione Tokyo Game Show 2021, ormai alle porte.