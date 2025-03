PS5 è stata la console più venduta in USA a febbraio, le vendite hardware totali sono in forte calo

La console ammiraglia di Sony dopo 52 mesi di permanenza sul mercato sta superando le vendite di PS4 fatte nello stesso periodo di tempo del 7%. Il margine è identico a quello registrato a dicembre dello scorso anno . Discorso simile per Xbox Series X|S le cu vendite totali sono indietro del 19% rispetto a Xbox One, contro il 18% registrato alla fine dello scorso anno.

I dati di Circana condivisi da Matt Piscatella affermano che PS5 a febbraio è stata la console più venduta negli Stati Uniti sia quanto a unità acquistate che ricavi totali. Segue al secondo posto Xbox Series X|S e, per esclusione, Nintendo Switch al terzo.

Calano le vendite hardware e di accessori in USA

In generale febbraio è stato un pessimo mese per le vendite hardware. Stando ai dati di Circana sono stati spesi 256 milioni di dollari negli USA, con un calo di ben il 25% anno su anno. Si tratta del peggior febbraio sin da quello del 2020 con 184 milioni di dollari di ricavi, giustificati dallo scoppio della pandemia e tutti i problemi di produzione e distribuzione collegati. La possibile causa potrebbe essere il graduale ma costante declino delle vendite di Nintendo Switch, che ormai è davvero a un passo dalla pensione in vista del lancio della prossima console.

Il segmento accessori ha totalizzato a febbraio 220 milioni di dollari, con un calo dell'8% anno su anno e del 18% se consideriamo le vendite da inizio anno a oggi. Le vendite di gamepad sono scese del 17%, mentre quelle delle cuffie da gaming sono crollate del 25%. L'accessorio più venduto è stato PlayStation Portal, con la versione in colorazione Midnight Black al terzo posto. Lato software, Monster Hunter Wilds è stato il gioco più venduto di febbraio nonostante un solo giorno di permanenza sul mercato.