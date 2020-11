PS5: i led del DualSense in Resident Evil 3 cambiano colore per mostrare la salute

Alcuni utenti hanno scoperto che il controller DualSense di PS5, l'innovativa periferica di controllo della console di nuova generazione di Sony, replica fedelmente tutte le funzionalità del vecchio DualShock 4. Ma lo fa meglio. Per esempio, in Resident Evil 3 la posizione dei led colorati aiuta a capire meglio la salute dei protagonisti.

Il gioco di Capcom, questa la nostra recensione di Resident Evil 3 su PlayStation 4 ha una funzionalità speciale: il led del DualShock 4 cambia colore in base alla salute di Jill Valentine. Una funzione potenzialmente comoda, ma che diventa assolutamente secondaria vista la posizione dei led, ovvero fuori dalla vista del giocatore.

Giocando a Resident Evil 3 in retrocompatibilità su PlayStation 5 questa piccola caratteristica è stata mantenuta, ma passa da simpatica curiosità a funzione utile. La posizione dei led, infatti, consente di comprendere come stanno i protagonisti con un semplice sguardo al DualSense.

Quindi, se da una parte scopriamo che anche questo genere di funzionalità sarà replicata attraverso la retrocompatibilità, dall'altra sappiamo che su PS5 usare i led del DualSense potrebbe avere maggior senso che in passato, dato la loro centralità nel design della periferica.

Cosa ne pensate? Ci sono applicazioni utili per questa funzionalità?

Found a nice little element today to Resident Evil 3 on PS5. Your controller turns more bloody with the lights as you get hurt and goes back to green as you heal! pic.twitter.com/5Abbrwk5RX