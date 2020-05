PS5, PC e la demo di Unreal Engine 5: Tim Sweeney fa un'importante precisazione

PS5, PC e la demo di Unreal Engine 5: la questione continua a far discutere, e Tim Sweeney ha ritenuto di dover intervenire in relazione a un articolo pubblicato da PC Gamer che ricostruiva quanto accaduto nei giorni scorsi.

Secondo Sweeney "il titolo del pezzo fa una debole deduzione circa le performance medie o assolute basandosi sul frame rate", sostenendo appunto che la demo di Unreal Engine 5 giri meglio su PC.

Scopriamo quindi che alcuni giorni fa il fondatore di Epic Games è andato in qualche modo a fondo nella faccenda, scrivendo che i 40 fps su PC riportati dalle dichiarazioni di quell'ingegnere cinese non rappresentano un affidabile metro di paragone.

"Per ottenere un frame rate di 30 fotogrammi al secondo stabile al 100% con la sincronia verticale attivata, la fluidità in realtà varia dai 30 fps a valori anche molto più alti", ha spiegato Sweeney, rivelando l'uso di quella tecnica su PlayStation 5.

Quando tuttavia altri utenti hanno provato ad approfondire ulteriormente la questione, il celebre sviluppatore ha messo le mani avanti, dicendo che sarà possibile effettuare tutti i test possibili non appena l'Unreal Engine 5 sarà disponibile.

The headline makes an unsound deduction about average or absolute performance based on frame rate. See here:https://t.co/v8ohoRTdW8