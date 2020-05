The Outer Worlds per Nintendo Switch, nuove immagini in vista dell'uscita

The Outer Worlds si mostra su Nintendo Switch con una serie di nuove immagini, quando ormai manca solo una manciata di giorni all'uscita del gioco.

Come riportato nella recensione di The Outer Worlds, l'ottimo RPG sci-fi dagli autori di Fallout ci mette nei panni dell'unico sopravvissuto di un disastro spaziale, che si risveglia dal sonno criogenico solo per scoprire di essere finito nel mezzo di una guerra fra i membri di una colonia e una spietata corporazione.

Mentre esplori le regioni di spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, potrai sviluppare il tuo personaggio e indirizzare come preferisci una storia che totalmente dipende dalle tue decisioni. Nell'equazione che le aziende hanno previsto per la colonia, tu sei la variabile imprevista.

La versione Nintendo Switch di The Outer Worlds utilizzerà probabilmente un sistema a risoluzione dinamica e asset di qualità inferiore per poter offrire agli utenti la stessa esperienza apprezzata su PC, PS4 e Xbox One.

Virtuos Games avrà fatto un buon lavoro di conversione? Lo scopriremo a partire dal 5 giugno.