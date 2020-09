PS5, quand’è che sapremo davvero tutto sulla console?

Quand'è che sapremo tutto su PS5? La domanda può apparire singolare, visto che manca solo un mese e mezzo al suo arrivo nei negozi e che le prenotazioni sono aperte ormai da giorni (e stanno andando benissimo, oltretutto), ma non è sbagliato porsela, visto che continuano a uscire indiscrezioni e informazioni frammentate su delle presunte caratteristiche della console, di cui però non si sa nulla in via ufficiale.

Prendiamo la retrocompatibilità: sappiamo che il 99% dei giochi di PS4 gireranno su PS5, informazione ottenuta da un'intervista al presidente Jim Ryan, ma perché ancora non abbiamo un elenco con tutti i giochi testati e quelli non ancora testati (o con problemi conosciuti), come fatto da Microsoft per la retrocompatibilità di Xbox One / Series X e S? Sul sito ufficiale della console non c'è niente in merito, tantomeno sul PlayStation Blog. Non è un'informazione vitale, ma perché non darla, spiegando quali miglioramenti possono aspettarsi gli utenti dai giochi di PS4 fatti girare su PS5?

Sempre oggi è uscita un'indiscrezione sulla cosiddetta Boost Mode di PS5, di cui non si sa molto. Secondo alcuni dovrebbe riguardare la retrocompatibilità, ma anche qui brancoliamo nel buio, visto che mancano spiegazioni ufficiali.

Altra indiscrezione di giornata: condivisione console e chat cross-gen. Sono caratteristiche effettive di PS5 che troveremo al lancio? Arriveranno con un aggiornamento successivo? Sono state cancellate? Sono frutto di ubriachezza molesta della gola profonda di turno? Ma le domande su PS5 che non hanno ancora avuto risposta sono in realtà molte altre e vanno oltre i singoli rumor. Ad esempio: quanto sarà lo spazio effettivo utilizzabile degli 825 GB dell'SSD interno? Quanto saranno velocizzati i caricamenti? Quanto costeranno gli SSD ufficiali per espandere la console? Quali servizi saranno disponibili al lancio? Come sarà la nuova interfaccia?

Se Sony avesse svelato per tempo tutte le caratteristiche della sua console, non avrebbe senso porsi queste domande, ma visto che non lo ha ancora fatto, le voci e gli interrogativi continuano a rincorrersi e a creare confusione, lì dove l'avversaria diretta, Xbox Series X, ormai non ha più segreti, visto che è stata già fornita alla stampa che ha potuto provarla e recensirla, dando tutte le informazioni che ancora mancavano.