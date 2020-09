Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, sfide della Settimana 6 svelate in anticipo?

Le sfide della Settimana 6 sono in dirittura d'arrivo su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4: saranno disponibili a partire dalle 15:00 di domani, giovedì 1 ottobre 2020. Ma qualcuno sembra averle svelate in anticipo.



Questa non è di certo una novità: spesso leaker e dataminer forniscono ai giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 l'elenco con le sfide settimanali in arrivo, ben prima che vengano rilasciate da Epic Games. Quelle della Settimana 6, però, finora erano sconosciute: fortniteinsider ha pubblicato un elenco in lingua inglese, che tradurremo per voi.



Eccovi dunque le sfide della Settimana 6 disponibili da domani su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Per sicurezza, almeno per il momento prendete tutto come un rumor, ma quasi sicuramente verranno confermate. Ognuna di queste missioni garantirà 25.000 Punti Esperienza, alcune addirittura 50.000. Da domani su Fortnite sarà anche disponibile la skin di Wolverine, il più potente eroe Marvel della mappa di gioco.

Cerca forzieri a Foresta Frignante

Eliminazioni a Brughiere Brumose

Raccogli pietra a Castello Corallo (Coral Castle)

Consuma un pesce leggendario

Consuma frutta a Siepi d'Agrifoglio

Usa una Zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli

Infliggi danno ad un avversario dopo averlo atterrato con l'onda cinetica di Black Panther