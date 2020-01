PS5: Sony lavora a un nuovo gioco horror per la console, riferisce un insider

PS5 vedrà l'uscita di un gioco horror prodotto da Sony, stando a quanto riferito da un insider che solitamente non si occupa di videogame, a parte quando hanno a che fare con Batman.



"So che normalmente non parlo di gaming (ad eccezione dei progetti legati a Batman), ma ho sentito che Sony sta lavorando attualmente su di una nuova proprietà intellettuale a tema horror", ha scritto Emre Kaya.



Il fatto che si tratti di una nuova proprietà intellettuale chiude la porta a eventuali ritorni di serie come il classicco Siren, che pure avevano ottenuto un buon riscontro ai tempi.



È possibile che il gioco horror in questione venga annunciato in concomitanza con l'evento di presentazione di PlayStation 5, che secondo molte fonti avverrà a febbraio.