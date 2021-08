PUBG: New State, data di uscita ufficiale e preorder aperti su iOS e Android

PUBG: New State ha un data di uscita ufficiale: la nuova esperienza battle royale di PUBG Corp. sarà disponibile su iOS e Android a partire dall'8 ottobre.

A rivelarlo è stata l'apertura dei preorder per il gioco su App Store e Google Play Store, che consente di ricevere una notizia non appena è possibile effettuare il download del titolo sul proprio dispositivo.

PUBG: New State, prenota su App Store

PUBG: New State, prenota su Google Play Store

Prima che i preorder venissero aperti anche in Italia, PUBG: New State avevaa già totalizzato 17 milioni di pre-registrazioni, a testimonianza della grandissima popolarità del brand.

"In PUBG: New State, 100 giocatori combatteranno con varie armi e strategie finché rimarrà un solo vincitore", recita la sinossi ufficiale del gioco. "Utilizzate attrezzature, veicoli e consumabili per essere sopravvivere fino alla fine in un campo di battaglia sempre più piccolo."