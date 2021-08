Red Dead Redemption 2, un editor di mappe non ufficiale su PC

La versione PC di Red Dead Redemption 2 ha ricevuto un editor di mappe, naturalmente non ufficiale ma decisamente sofisticato e dotato di un grande potenziale, come si può vedere nel video qui sotto.

Scaricabile dal sito di Nexus Mods, l'editor consente agli utenti di Red Dead Redemption sulla piattaforma Windows di creare nuove mappe, ma non solo: anche modalità e altri contenuti.

Capace di vendere finora 38 milioni di copie, Red Dead Redemption 2 gode senza dubbio di un nutrito seguito e saranno in tanti i giocatori che proveranno a creare qualcosa di interessante con questa mod.

Anzi, in verità hanno già cominciato: sul sito di Nexus Mods è possibile scaricare alcune delle mappe create dalla community con l'editor in questione e farsi un'idea di come funziona.

Il tutto mentre si continua a discutere della possibile remaster di Red Dead Redemption, che stando alle ultime voci verrà realizzata solo se le edizioni rimasterizzate di GTA avranno successo.