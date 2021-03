PUBG Stagione 11 inizierà ad aprile e avrà nuovi contenuti di trama

Un nuovo update della versione cinese di PUBG Mobile suggerisce che il battle royale passerà alla Stagione 11 il prossimo mese, aprile 2021. Inoltre, questa nuova season introdurrà nel gioco nuovi "contenuti di trama". Vediamo quanto sappiamo.

L'informazione arrivare dal leaker e dataminer di PUBG "PlayerIGN" che ha pubblicato un blocco di testo scoperto nella versione cinese di PUBG Mobile. La traduzione è stata fatta tramite Google Traduttore, quindi non possiamo ritenerla affidabile al 100%, soprattutto considerando che il cinese è una lingua complessa.

Sapendo questo, vediamo cosa viene detto. Gli sviluppatori spiegano che di norma l'aggiornamento della versione mobile di PUBG viene creato a partire da quella PC, ma a breve i due titoli proseguiranno su binari indipendenti. Detto ciò, viene specificato che la versione PC del gioco della Stagione 11 includerà "nuovi contenuti di trama". Si tratta di qualcosa di inedito, pare, ma per ora non sono disponibili ulteriori informazioni in merito. Viene infine detto che potremo scoprire la nuova stagione ad aprile.

La stagione 10 di PUBG è stata apprezzata dai giocatori: la season ha introdotto una nuova mappa urbana, Haven, che includeva una nuova fazione di NPC. Non è chiaro cosa sarà rilasciato con la Stagione 11, ma è possibile che non si tratti di nulla di massiccio, visto anche che PUBG Corp. è negli ultimi tempi presa da una riorganizzazione interna.

Vi ricordiamo anche di PUBG: New State, un nuovo battle royale futuristico per Android e iOS.