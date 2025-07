Qi2 25W: la ricarica wireless fa un salto di qualità su iPhone e Android

La ricarica wireless sta per cambiare passo. Il Wireless Power Consortium ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Qi2 25W, l'aggiornamento del più diffuso standard di ricarica senza fili , pronto a migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso su smartphone, accessori e non solo.

Il nuovo standard sfrutta l'efficienza energetica migliorata, magneti per un allineamento preciso (simile alla tecnologia MagSafe di Apple) e promette di diventare il punto di riferimento per i futuri dispositivi mobili.

Fino ad oggi, la maggior parte delle ricariche wireless era limitata a 15 watt con il protocollo Qi2 . Ora, con Qi2 25W, si raggiungono fino a 25 watt, con un miglioramento delle prestazioni del 66%. Questo significa tempi di ricarica molto più brevi senza rinunciare alla comodità del wireless, specialmente per chi è sempre in movimento o ha bisogno di ricariche rapide senza cavi.

Compatibilità Android: cosa cambia

Sul fronte Android, invece, la situazione è più frammentata. Storicamente, pochi dispositivi Android sono stati certificati Qi2, e molti richiedevano cover magnetiche o soluzioni non ufficiali. Ma con l'arrivo del nuovo standard, molti top di gamma Android del 2025 e 2026 sono attesi con supporto nativo a Qi2 25W, rendendo la ricarica wireless più veloce e semplice anche per questo ecosistema.

Qi2 25W

Attualmente, il WPC conferma che ci sono centinaia di dispositivi in fase di certificazione, tra cui power bank, caricabatterie e smartphone.

Una ricarica più veloce non significa solo minor attesa: significa anche meno energia sprecata e maggiore comodità in ambienti dove l'uso di cavi è scomodo (auto, uffici, viaggi). Inoltre, lo standard è pensato per essere retrocompatibile: se il vostro caricatore è Qi2 25W, funzionerà anche con dispositivi che supportano versioni precedenti. Va detto che, almeno inizialmente, Qi2 25W funzionerà solo con dispositivi compatibili e non tutti i caricabatterie saranno in grado di raggiungere la massima potenza. Per questo motivo, sarà importante verificare la certificazione ufficiale WPC prima dell'acquisto.