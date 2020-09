R6S: Tony Parker introduce la Coppa del Mondo tra nazioni

Ubisoft ha scelto l'ex stella NBA Tony Parker come ambasciatore per presentare la Coppa del Mondo tra nazioni di Rainbow Six: Siege. Si tratta di una nuova competizione esport di R6S, che poterà la sfida su di un nuovo livello. Non si tratterà più, infatti, di una sfida tra franchige e squadre, ma una battaglia tra nazioni. Esattamente come deve essere la coppa del mondo.

L'ex Spurs è stato interpellato per via della sua eccezionale carriera a livello internazionale, che lo hanno portato a vincere in qualunque parte del mondo. Il tutto per creare una competizione in grado di entusiasmare i fan e farli riunire intorno all'orgoglio nazionale.

Ancora non sono stati svelati i dettagli di questa competizione, ma sarà un torneo tra le 25 nazioni più forti in R6S, quindi si spera anche l'Italia. Appena avremo nuovi dettagli i condivideremo sicuramente con voi, aggiornando questa news.

Nel frattempo gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco arriverà anche su Xbox Series X e PS5 in 4K e 120FPS. Lo giocherete?