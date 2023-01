Rainbow Six: Chad Stahelski sarà il regista del film, ha diretto la saga di John Wick

Stando alle informazioni riportate sul portale Deadline, Chad Stahelski sarà il regista del film Rainbow Six per Paramount Pictures, basato sull'omonimo romanzo di Tom Clancy.

Stahelski ha iniziato il suo percorso a Hollywood facendo lo stuntman in numerose pellicole. La sua carriera ha preso una svolta importante nel 2014, quando ha ricoperto il ruolo di regista della saga cinematografica di John Wick.

Il film di Rainbow Six avrà come star Micheal B. Jordan, che si occuperà anche della produzione tramite la sua Outlier Society. Il film sarà un sequel di Senza Rimorso, distribuito tramite Amazon nell'aprile 2021 durante la pandemia. Al momento i dettagli sulla trama non sono stati condivisi, quindi è difficile dire quanto sarà fedele all'opera originale.

Michael B. Jordan in una scena di Senza Rimorso

Senza Rimorso ha come protagonista John Kelly, un militare che decide di vendicare l'uccisione della sua squadra e la moglie ad opera di alcuni soldati russi e nel farlo unisce le forze con la CIA e i Navy SEAL, facendo emergere un complotto che minaccia di far scoppiare una guerra tra Stati Uniti e Russia.

Rainbow Six è un romanzo pubblicato nel 1998. John Kelly, ora sotto la nuova identità di John Clarke, viene chiamato a dirigere la squadra Rainbow, un gruppo antiterrorismo internazionale creato dalla NATO. Il libro è stato di ispirazione per la creazione dello sparatutto Tom Clancy's Rainbow Six del 1998 e tutti i giochi successivi della serie, tra cui anche Rainbow Six Siege.