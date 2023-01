New York Game Awards: la 12ª edizione premia Elden Ring col GOTY, ecco tutti i vincitori

La 12ª edizione dei New York Game Awards è andata in onda e ha svelato quali sono i vincitori per il 2022. Elden Ring, crediamo senza troppa sorpresa, ha ottenuto il GOTY, ovvero il premio di Gioco dell'anno. In totale, però, vi sono state 16 premiazioni. Vediamo l'elenco completo:

"Big Apple Award" per il Miglior gioco dell'anno: Elden Ring

"Off Broadway Award" per il Miglior gioco indie: Vampire Survivor

"Herman Melville Award" per la Miglior sceneggiatura in un gioco: God of War Ragnarök

"Statue of Liberty Award" per il Miglior mondo: Elden Ring

"Tin Pan Alley Award" per la Miglior musica in un gioco: Metal: Hellsinger

"Great White Way Award" per la Miglior recitazione in un gioco: Manon Gage nei panni di Marissa Marcel in Immortality

"Coney Island Dreamland Award" per il Miglior gioco AR/VR: Moss: Book II

"Central Park Children's Zoo Award" per il Miglior gioco per bambini: Kirby e la Terra Perduta

"A-Train Award" per il Miglior gioco mobile: Marvel Snap

"Freedom Tower Award" per il Miglior Remake: The Stanley Parable: Ultra Deluxe

"Joltin' Joe Award" per il Miglior giocatore eSport dell'anno: Masaya "aMSa" Chikamoto (VGBootCamp/Red Bull Esports)

"Chumley's Speakeasy Award" per la Miglior gemma nascosta: Signalis

"NYC GWB Award" per il Miglior DLC: Destiny 2: La Regina dei Sussurri

"Knickerbocker Award" per il Miglior giornalista videoludico: Justin Heckert, Vanity Fair

"Elizabeth Jennings Graham Award" per il Miglior educatore: Ryan O'Callaghan

"Andrew Yoon Legend Award" consegnato a Phil Spencer

In questa premiazione non mancano ovviamente molteplici nomi noti, come Elden Ring che oltre al GOTY ha ottenuto il premio come gioco con il miglior mondo. God of War Ragnarok si accontenta del premio per la miglior sceneggiatura, invece.

È ottima invece la presenza di giochi come Immortality, Signalis e Vampire Survivors, indie di alto livello apprezzati dal pubblico. Nintendo riesce a entrare tra i premiati grazie a Kirby e la terra perduta, dopo il premio in qualità di Miglior Gioco per Famiglie dei The Game Awards 2022 (qui tutti i vincitori).

Diteci, siete d'accordo con questa premiazione oppure pensate che i New York Game Awards abbiano escluso nomi più meritevoli?