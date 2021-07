Ratchet & Clank: Rift Apart è il gioco più venduto in USA a giugno 2021

Ratchet & Clank: Rift Apart è stato il gioco più venduto in USA a giugno 2021, nonché il più venduto in assoluto della serie nel primo mese di vita sul mercato, con ricavi più che doppi rispetto al Ratchet & Clank del 2016 per PS4, il precedente detentore del record.

Mario Golf: Super Rush si è fermato in terza posizione, superando però i ricavi di tutti i Mario Golf precedenti, compreso Mario Golf: Toadstool Tour per Nintendo Gamecube, il precedente detentore del record, risalente a luglio 2003.

In seconda posizione troviamo senza troppe sorprese Call of Duty: Black Ops Cold War di Activision, mentre in quarta MLB: The Score 21 di Sony, titolo di una serie sportiva poco nota dalle nostre parti ma amatissima negli Stati Uniti.

Scarlet Nexus, infine, ha debuttato in quinta posizione, per quello che sembra un risultato più che buono, considerando genere e territorio.

Classifica NPD giugno 2021

Tra gli altri titoli rilevanti, segnaliamo la risalita in 17° posizione di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 grazie al lancio della versione Nintendo Switch, e il ritorno nella top 20 di Sea of Thieves grazie al lancio della nuova espansione a tema Pirati dei Caraibi.