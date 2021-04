Ratchet & Clank: Rift Apart, nuove immagini in 4K dallo State of Play di aprile 2021

Come anche i muri sanno, lo State of Play di aprile 2021 era incentrato principalmente su di un gioco: Ratchet & Clank: Rift Apart. Con ben 15 minuti di gameplay il colosso giapponese e Insomniac Games hanno mostrato per l'ennesima volta quanto di buono stanno facendo con questa esclusiva. Da quel filmato abbiamo estratto una manciata di immagini in 4K che a nostro avviso sono in grado di cristallizzare la bontà tecnica del progetto.

Tecnicamente nella serata di ieri sono stati anche annunciati l'upgrade gratuito per PS5 e PS4 di Subnautica: Below Zero e la versione PlayStation 4 e PS5 di Among Us, ma è stata chiaramente l'avventura di Ratchet & Clank ad attirare tutte le attenzioni.

Questo perchè ad un gameplay che appare già solido e divertente e ad una caratterizzazione dei personaggi eccellente, Insomniac ha abbinato un comparto tecnico finalmente next-gen. La grafica di Ratchet & Clank: Rift Apart appare già fluida e super dettagliata, con tempi di caricamento praticamente nulli tra un livello e l'altro. Persino da ferma è bellissima, come è possibile vedere da queste immagini:

Cosa ne pensate?