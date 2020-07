Red Dead Online: bonus, missioni e novità di questa settimana

Red Dead Online prosegue il suo percorso con altre novità previste per questa settimana, tra le varie attività organizzate da Rockstar Games per quanto riguarda i prossimi giorni.

Si parte con i PE Bonus: aiutate Jessica LeClerk e il suo fedele assistente Horley a vendicarsi dei vermi traditori che hanno ucciso suo marito; le missioni di La terra delle opportunità forniscono PE tripli questa settimana.

Presenti anche nuove missioni free roam: partecipate agli eventi Free Roam o cercate compagni nella frontiera per affrontare le missioni Free Roam, in modo da ottenere PE tripli per tutta la settimana. Risparmiate tempo e fatica per gli spostamenti tra le missioni di La terra delle opportunità, le missioni Free Roam e qualsiasi altra parte dei cinque Stati, grazie al 50% di sconto su tutti i viaggi rapidi fino al 13 luglio.

Questi, infine, sono gli sconti previsti per questa settimana, incentrati sui servizi offerti dai barbieri e sarti: