Il remake The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st è stato annunciato per Nintendo Switch

Tra gli annunci meno prevedibili del Nintendo Partner Direct andato in onda oggi c'è senza dubbio quello di The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, il remake in 3D del quinto e amatissimo capitolo della serie JRPG The Legend of Heroes di Nihon Falcom e il primo della trilogia "Trails in the Sky".

Il gioco sarà disponibile nel corso del 2025 in tutto il mondo. Per il momento il gioco è previsto solo su Nintendo Switch, ma è probabile che in futuro verranno svelate altre piattaforme. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.