Remnant 2: The Awakened King, trailer di lancio per il primo DLC

The Awakened King, il primo DLC di Remnant 2, è disponibile a partire da oggi per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Gunfire Games.

A poche ore dall'annuncio dei 2 milioni di copie vendute, con ricavi per più di 60 milioni di euro, Remnant 2 rilancia dunque la propria esperienza con un contenuto scaricabile caratterizzato da un'ambientazione inedita, Forlorn Coast, e un nuovo avversario: l'Unico Vero Re.