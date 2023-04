Remnant 2: un trailer presenta le abilità dell'Handler e del suo aiutante a quattro zampe

Gearbox e gli sviluppatori di Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Remnant 2 in cui presentano l'Handler e il suo fedele compagno a quattro zampe che darà una mano ai giocatori anche nelle situazioni più difficili.

Questa accoppiata viene descritta come dei tuttofare in grado di cavarsela in praticamente quasi tutti gli scenari possibili. Nei panni dell'Handler il giocatore infatti può bersagliare i nemici con armi da fuoco di vario genere, mentre il quadrupede può sbranare e immobilizzare altri bersagli, a seconda del comando impartito. Volendo è possibile persino trasformare il cane in una sorta di tank, che attira le attenzioni dei nemici, garantendo una maggiore libertà di azione a tutta la squadra.

Non solo, per la serie "il cane è il miglior amico dell'uomo", quando i due sono vicini rigenerano automaticamente la loro salute a vicenda, anche più velocemente se coccolate il vostro compagno.

Il ramo di abilità di questa classe migliora il supporto che può offrire agli alleati, ad esempio aumentando la loro velocità di movimento, riducendo il tempo necessario per rimettere in piedi un compagno a terra o elargendo cure ad area.

Remnant 2 sarà disponibile durante l'estate per PS5, Xbox Series X|S e PC. Si tratta di uno sparatutto in terza persona per giocatore singolo o affrontabile in compagnia di altri due giocatori, sequel di Remnant: From the Ashes. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Remnant 2.