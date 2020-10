Resident Evil 3 su Nintendo Switch con una Cloud Version? Spunta l'icona del gioco

Resident Evil 3 potrebbe essere il prossimo titolo in arrivo su Nintendo Switch in Cloud Version, ovverosia completamente in streaming via internet: l'icona del gioco è stata avvistata in rete.

Dopo gli annunci di Control e Hitman 3, che hanno di fatto sdoganato le versioni cloud per Nintendo Switch anche in occidente, alcuni utenti hanno controllato l'origine dello stream e lì hanno trovato appunto l'icona di Resident Evil 3 Cloud Version.

L'immagine è stata rimossa, ma a questo punto è altamente probabile che Capcom annunci ufficialmente il gioco a breve... a meno che il reveal non fosse destinato al prossimo Nintendo Direct a sorpresa!

Pubblicato su PC, PS4 e Xbox One, Resident Evil 3 ci mette nei panni di Jill Valentine, l'unica agente STARS sopravvissuta all'invasione di zombie verificatasi a Raccoon City.

La ragazza però non deve vedersela solo con orde di non-morti, ma anche con l'inarrestabile creatura chiamata Nemesis, che qualcuno ha messo sulle sue tracce e che sembra davvero indistruttibile.