Watch Dogs: Legion, hotfix disponibile su PS4 e Xbox One, da domani su PC

Watch Dogs: Legion ha ricevuto un primo hotfix da parte di Ubisoft per le versioni PS4 e Xbox One del gioco, laddove invece l'edizione PC verrà aggiornata domani.

Attenzione: con ogni probabilità non si tratta dell'update necessario per risolvere il grave bug che affligge il gioco su Xbox One X, e che causa il surriscaldamento e lo spegnimento della console: quello dovrebbe arrivare domani.

Per il momento parliamo dunque di un aggiornamento focalizzato sul miglioramento delle performance su tutte le piattaforme, in particolare durante le sezioni di guida, ma non solo.

Gli sviluppatori hanno infatti ottimizzato il frame rate per le schede video RTX su PC e risolto diversi crash che si verificavano anche su console.

Attività di manutenzione importanti, dunque, mentre si attende il lancio di Watch Dogs: Legion anche su Xbox Series X e PS5, fissato rispettivamente al 10 e al 12 novembre.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Watch Dogs: Legion.