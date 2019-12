Resident Evil 3 più action di Resident Evil 2, conferma Capcom

Resident Evil 3 godrà di una struttura più action rispetto al remake di Resident Evil 2. A confermarlo sono stati i producer Masao Kawada e Peter J. Fabiano in occasione di un'intervista realizzata dal noto magazine giapponese Famitsu.



Durante il loro intervento, gli sviluppatori hanno parlato di vari aspetti del gioco, che peraltro si appresta ad entrare nelle fasi conclusive dello sviluppo. Nonostante un approccio votato all'azione, Capcom si augura tuttavia di mantenere intatte le sensazioni e il fascino dell'episodio originale.



Vi ricordiamo che la data d'uscita di Resident Evil 3 è prevista per il 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre al rifacimento completo dello storico terzo capitolo con una grafica completamente rifatta e modernizzata, il gioco includerà anche una componente multiplayer. Nella giornata di ieri Capcom ha annunciato i requisiti minimi della versione PC.