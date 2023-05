Resident Evil: Death Island, numero 0 del manga disponibile gratis

Resident Evil: Death Island è stato adattato anche nella forma di un manga, e il numero 0 è disponibile gratis per tutti gli utenti: per "leggerlo" vi basterà cliccare qui, ricordandovi ovviamente di far scorrere il selettore delle pagine verso sinistra anziché verso destra.

Si tratta per il momento di appena tredici pagine, peraltro in giapponese, ma la qualità sembra ottima ed è sempre interessante scoprire questi tentativi di estendere la portata di un franchise attraverso esperimenti crossmediali.

In questo caso specifico, Capcom ha dato il proprio benestare alla realizzazione di un fumetto basato sull'imminente film d'animazione Resident Evil: Death Island, in uscita il prossimo 7 luglio nelle sale nipponiche.

Disegnato da ZINO Kodakujii, il manga di Resident Evil: Death Island utilizza uno stile piuttosto realistico per i personaggi, rappresentati nell'ambito di sequenze particolarmente dinamiche e spettacolari in questo albo introduttivo per la serie.