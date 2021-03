Resident Evil Village su PS5 occupa meno spazio rispetto alle altre versioni?

Resident Evil Village su PS5 sembra occupi meno spazio rispetto alle versioni per le altre piattaforme, cosa che fa tornare in auge la discussione sui possibili effetti della compressione integrata nella console Sony che può portare a notevoli risparmi di spazio.

Non si tratta ancora di un'informazione ufficiale, ma secondo l'affidabile account Twitter PlayStation Game Size, specializzato proprio in quello che è riportato nel suo nome stesso, Resident Evil Village dovrebbe richiedere poco più di 27 GB di spazio libero e di download da effettuare, dunque meno dello spazio occupato dalla versione Xbox che è già emersa sullo Store ufficiale.

La versione Xbox ammonta a circa 35 GB, una volta tolti i 15 GB di Resident Evil Re: Verse che portano il totale a circa 50 GB, compresi campagna single player e gioco multiplayer. La versione PS5, presumibilmente solo per quanto riguarda il single player, è invece 27 GB, dunque un buon risparmio di spazio e dimensioni di download da effettuare.

Non è la prima volta che si assiste a una differenza del genere, visto che anche Control, per esempio, ha presentato una versione PS5 molto più piccola rispetto alle altre. Non è ancora chiaro il motivo di queste differenze e restiamo comunque in attesa di conferme ufficiali, ma potrebbe avere a che fare con il sistema di compressione Oodle integrato in PS5, che potrebbe consentire questo tipo di risparmio e torna particolarmente utile avendo a che fare con un SSD interno limitato a poco più di 600 GB come spazio libero disponibile liberamente.