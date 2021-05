Returnal: patch 1.3.4 disponibile, risolve i problemi della 1.3.3

Housemarque ha pubblicato la patch 1.3.4 del suo action per PS5 Returnal, che risolve i problemi emersi con la patch 1.3.3, pubblicata nella serata di ieri e immediatamente ritirata per evitare il diffondersi dei danni.

Di fatto la patch 1.3.4, che pesa circa 1GB, sistema la questione salvataggi, che ora non vengono più cancellati per sbaglio, mantenendo ovviamente tutte le novità della patch precedente. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, e i possessori di PS5 e Returnal possono tornare ad aggiornare il gioco senza temere brutte sorprese.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Returnal, dove Francesco Serino afferma:

Gioco eccezionale Returnal. Housemarque ha fatto un salto in avanti che non può non sorprendere, ma il merito va anche ai PlayStation Studios che hanno saputo affrontare la sfida, dalla riuscita tutt'altro che scontata, sostenendo e aiutando il piccolo team come una grande famiglia. Ci sono delle debolezze nella trama, nella scarsa incisività di troppe run, in alcuni passaggi meno interessanti di altri, ma per il resto ci troviamo davanti a un prodotto eccellente.