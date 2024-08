Le riprese del film di Until Dawn sono iniziate, annuncia con una fotografia il capo di PlayStation Productions

È stato ufficialmente annunciato che le riprese del film di Until Dawn , basato sull'omonimo videogioco di Supermassive Games pubblicato in esclusiva su PS4 nel 2015, sono iniziate.

Cosa è stato indicato sulle riprese di Until Dawn

Qizilbash ha annunciato tramite Twitter l'inizio delle riprese del film di Until Dawn con un semplice messaggio che recita: "E così inizia". Potete vedere qui sotto il suo tweet.

L'immagine mostra un "ciak", con il logo di Until Dawn nella parte bassa.

Ricordiamo che il film di Until Dawn sarà diretto da David F. Sandberg (Annabelle: Creation, Shazam) e sceneggiato da Gary Daubermanm che è anche produttore del progetto.

Il cast, recentemente annunciato, include nomi importanti come Maia Mitchell, Belmont Cameli, e Peter Stormare, con quest'ultimo che riprende il proprio ruolo dal videogioco.

Until Dawn racconta la storia di un gruppo di giovani amici che si ritrovano in una baita di montagna un anno dopo una tragedia: due ragazze del gruppo sono scomparse tra i monti e mai più ritrovate. La notte porta con sé però vari pericoli e i nostri protagonisti saranno rapidamente in pericolo. Nel videogioco le scelte del giocatore determineranno chi vive e chi muore: dovremo vedere invece come saranno gestite le cose nel film.

Ricordiamo anche che Until Dawn tornerà in formato videoludico su PS5 con un remake.

