Rise of the Ronin: in arrivo un aggiormento gratuito con nuove missioni e funzionalità

In particolare, l'update aggiungerà 5 nuove missioni alleato ed espanderà alcune funzionalità e sistemi di gioco. Tra le novità, troviamo due set bonus per la modalità Mezzanotte, dei partner per gli allenamenti nel dojo, e una funzione di level sync, ovvero che permette di adattare il livello del giocatore a quello della sfida proposta, per le missioni tramite Testamento dell'Anima.

Tramite le pagine del PlayStation Blog di Sony, i ragazzi di Team Ninja hanno svelato i primi dettagli relativi a un corposo aggiornamento gratuito di Rise of the Ronin previsto per questa settimana, che introdurrà nuove missioni, funzionalità e vari miglioramenti al gameplay per l'esclusiva PS5.

I dettagli dell'aggiornamento

Un duello all'arma bianca di Rise of the Ronin

Riportiamo di seguito le note provvisorie in italiano dell'aggiornamento riportate nell'articolo del PlayStation Blog, dove tra l'altro il director e producer Fumhiko Yasuda si è sbottonato parlando dei richiami a Ninja Gaiden tramite il set armatura ninja Iga ottenibile nel gioco e di una boss fight speciale pensata per i fan di Nioh, su cui non aggiungiamo altro per non rovinarvi la sorpresa.

Nuovi contenuti ed espansioni

Aggiunte 5 nuove missioni alleato.

Giocando in modalità Mezzanotte, è possibile ripristinare il peggioramento dell'ordine pubblico.

Aggiunta la funzionalità di selezione di adattamento livello alle missioni tramite Testamento dell'anima.

Aggiunti due nuovi bonus set alla difficoltà Mezzanotte.

Aggiunti dei partner per l'allenamento nei dojo.

Aggiunto un bonus alle abilità di tipo marziale e alzata la soglia dei punteggi obiettivo.

Miglioramenti alle meccaniche di gioco

Quando si equipaggia lo stesso tipo di arma nell'arma 1 e 2, il numero di stili può arrivare a un massimo di 6.

Modificate le specifiche così che l'equipaggiamento speciale venga dato anche se il giocatore non confessa.

Modificate le specifiche così che i dialoghi con personaggi con cui si sono rotti i rapporti tornino alla normalità dopo un certo periodo di tempo.

Implementate correzioni per agevolare la selezione di personaggi asincroni.

Rise of the Ronin è disponibile dallo scorso 22 marzo in esclusiva per PS5. Si tratta di un action GDR realizzato da Team Ninja, lo studio autore delle serie Ninja Gaiden e Nioh, ambientato nel Giappone durante il periodo Bakumatsu, un'epoca di profonda crisi per il paese, che ha visto l'inizio della fine della figura del samurai e una riorganizzazione socio-culturale del Giappone, ben rappresenta all'interno del gioco, che tra l'altro esplora figure storiche dell'epoca. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Rise of the Ronin.