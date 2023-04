Roblox ora vieta le pubblicità ai minori di 13 anni e inserzioni con NFT, indovini e pompe funebri

Roblox ha annunciato una serie di importanti cambiamenti per la sua community relative alle pubblicità presenti sulla piattaforma. Quello più importante è che ora le inserzioni saranno nascoste a tutti gli utenti con meno di 13 anni, mentre sono completamente vietate quelle che pubblicizzano alcune categorie di prodotti e servizi.

Come forse saprete Roblox è una piattaforma dove gli utenti possono creare varie esperienze di gioco da condividere con altri giocatori. Nel tempo anche compagnie come Netflix, Nike e Mattel, giusto per citarne alcune, hanno creato delle esperienze a tema o oggetti disponibili per tutti gli utenti per pubblicizzare i loro prodotti, come le Nerf Gun della Hasbro o il Lavazza Arena.

Queste misure probabilmente sono state prese dopo che l'organizzazione Truth in Advertising ha sporto denuncia presso l'FTC accusando Roblox di non seguire le leggi in materia di pubblicità e di essere colpevole di "inganno digitale". Ad esempio, pare che molti sviluppatori spesso includono pubblicità senza tuttavia specificare che i loro contenuti sono sponsorizzati.

Oltre al nascondere tutte le inserzioni ai minori di tredici anni, Roblox ha aggiornato la lista delle pubblicità vietate, che ora includono tra le altre cose, NFT e criptovalute, chiromanti, siti di incontri online, pompe funebri e insetti e sottoprodotti derivati da questi animali. Forse vi chiederete il senso di pubblicità simili in una piattaforma come Roblox, ma va detto che conta milioni di giocatori e nonostante molti siano bambini e adolescenti c'è anche un cospicuo numero di adulti.