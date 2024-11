Il roster di Marvel Rivals si espande con Hawkeye, vediamolo il azione in un gameplay trailer

NetEase Games ha annunciato l'ingresso di Hawkeye nel già ampio roster di personaggi giocabili al lancio di Marvel Rivals in programma per il mese prossimo. L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer che ci offre un primo assaggio delle abilità di questo eroe armato di arco.

Come prevedibile lo stile di combattimento di Hawkeye si basa sul colpi mirati dalla distanza. Oltre alle frecce normali può anche usare dei colpi esplosivi, eseguire dei rapidi balzi per raggiungere punti di vantaggio e usare una spada per parare gli attacchi in arrivo e sbalzare all'indietro i nemici. La sua Ultimate gli permette di creare delle immagini residue e stazionare degli avversari che può colpire con facilità per infliggergli dei danni.