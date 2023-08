Saints Row arriva su Steam, finita l'esclusiva dell'Epic Games Store

Tramite un post su Twitter / X, Deep Silver e Volition hanno annunciato che la versione PC di Saints Row arriverà su Steam il prossimo 24 agosto 2023, ponendo fine al periodo di esclusività dell'Epic Games Store.

Il reboot di Saints Raw in origine era uscito il 23 agosto 2022, con la versione PC disponibile solo su Epic Games Store. In pratica l'accordo di esclusività aveva valenza per un anno, con il gioco che arriverà sullo store di Valve il giorno successivo alla scadenza.