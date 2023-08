Baldur's Gate 3: Larian consiglia di cancellare i file dell'accesso anticipato, salvataggi e mod

Questa informazione arriva tramite un post del profilo Twitter / X ufficiale del gioco, che raccomanda "di cancellare i vostri file/mod e di fare una nuova installazione di Baldur's Gate 3 in preparazione del 3 agosto 2023", per evitare possibili conflitti con versione completa che potrebbero crearvi dei problemi al lancio. Vi ricordiamo inoltre che non sarà disponibile alcun preload e quindi sarà possibile scaricare la versione completa solo a partire dalle 17:00 di domani.

Ci siamo, tra poche ore Baldur's Gate 3 lascerà la fase di accesso anticipato e arriverà nella versione completa, con milioni di giocatori pronti a gettarsi a capofitto nella nuova avventura firmata Larian Studios. A tal proposito il team di sviluppo ha offerto un'ultima raccomandazione prima del lancio, consigliando a tutti i giocatori in possesso di una copia in Early Access praticamente di eliminare ogni dato ed eseguire una nuova installazione in vista del lancio della versione 1.00.

I consigli di Larian Studios in vista del lancio di Baldur's Gate 3

A tal proposito pochi minuti fa Larian Studios ha pubblicato un post su Steam con alcuni consigli per prepararvi al lancio.

Il primo riguarda il eliminare i dati di salvataggio e del profilo dell'Early Access, in quanto potrebbero entrare in conflitto con quelli della versione 1.0 e creare spiacevoli problemi. Per farlo, Larian consiglia di avviare Baldur's Gate 3 e selezionare "Load Game". Da qui potrete cancellare facilmente tutti i salvataggi sia dal PC che dal Cloud. Al contrario, cancellare i dati direttamente dalle cartelle potrebbe creare dei conflitti quando Steam Cloud o Larian Cloud tenteranno di riscaricare i file.

L'altro consiglio riguarda il cancellare del tutto la versione Early Access. Larian ha infatti chiarito che conservarla non velocizzerà in nessun modo il download della versione completa, piuttosto potrebbe ostacolare il processo di installazione. Il metodo più veloce è quello di aprire il client di Steam, accedere alla Libreria, cliccare con il tasto destro su Baldur's Gate 3 e selezionare Gestici → Disinstalla.

Il terzo suggerimento è quello di eliminare qualsiasi mod e tutti i file collegati, in quanto non sono compatibili con la versione completa di Baldur's Gate 3 e potrebbero creare conflitti. Inoltre, se usate installer come Vortex Mod Manager, assicurativi di disinstallare le mod anche da qui per evitare che vengano riscaricate automaticamente.

Infine, Larian Studios consiglia di installare Baldur's Gate 3 su un SSD e di scaricare i driver più recenti per la propria scheda grafica.