Sea of Stars arriva su iOS e Android: data di uscita e trailer per la versione mobile

Playdigius pubblicherà Sea of Stars anche su iOS e Android con una versione mobile dell'ottimo RPG in stile classico giapponese cha la data di uscita fissata per il 7 aprile, come annunciato anche dal trailer di presentazione riportato qui sotto.
Sviluppato da Sabotage Studio ed emerso come uno dei progetti indie più interessanti in questo genere negli ultimi anni, Sea of Stars potrà essere acquistato al prezzo di 9,99$, con una promozione di lancio che consente di ottenere il 10% di sconto, almeno per quanto riguarda la sezione americana degli store, ma probabilmente allargata anche all'Europa.
Il titolo in questione era stato lanciato il 29 agosto 2023. Su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e si presenta come un gioco piuttosto congeniale anche all'utilizzo in portabilità.
Il trailer di presentazione
Sea of Stars mira a modernizzare la classica formula dei giochi di ruolo giapponesi in termini di combattimento a turni, narrazione, esplorazione e interazioni con l'ambiente, pur offrendo una buona dose di nostalgia.
La storia racconta di due Figli del Solstizio che uniranno i poteri del sole e della luna per eseguire la Magia dell'Eclissi, l'unica forza in grado di respingere le mostruose creazioni del malvagio alchimista noto come The Fleshmancer.
Sea of Stars, che l'anno scorso si è espanso con Throes of the Watchmaker, espansione distribuita gratuitamente dal team, arriverà dunque su Android e iOS portando con sé tutte le caratteristiche dell'originale come combattimenti a turni, illuminazione dinamica con ciclo giorno/notte e l'ampio mondo esplorabile insieme a una revisione del sistema di controllo che sfrutta pienamente il touchscreen.
Potete già effettuare la pre-registrazione su App Store e su Google Play Store.