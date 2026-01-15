Sea of Stars arriva su iOS e Android: data di uscita e trailer per la versione mobile

Playdigius pubblicherà Sea of Stars anche su iOS e Android con una versione mobile dell'ottimo RPG in stile classico giapponese cha la data di uscita fissata per il 7 aprile, come annunciato anche dal trailer di presentazione riportato qui sotto.

Sviluppato da Sabotage Studio ed emerso come uno dei progetti indie più interessanti in questo genere negli ultimi anni, Sea of Stars potrà essere acquistato al prezzo di 9,99$, con una promozione di lancio che consente di ottenere il 10% di sconto, almeno per quanto riguarda la sezione americana degli store, ma probabilmente allargata anche all'Europa.

Il titolo in questione era stato lanciato il 29 agosto 2023. Su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e si presenta come un gioco piuttosto congeniale anche all'utilizzo in portabilità.