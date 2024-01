Sea of Stars: il DLC è in pieno sviluppo e Sabotage Studio pensa a un nuovo gioco

Prevista fin dalla campagna kickstarter come stretch goal raggiunto, l'espansione in questione vede il gruppo di protagonisti aiutare il Watchmaker e prendere parte a una nuova quest collegata al personaggio in questione, che a quanto pare nasconde molti misteri.

Per quanto riguarda il DLC di Sea of Stars, è intitolato Throes Of The Watchmaker e rappresenta una nuova storia da affrontare all'interno del mondo di gioco, apportando dunque una nuova dose di narrazione e avventure aggiuntiva rispetto ai contenuti originali.

Con il successo raggiunto ormai in tutto il mondo, il team Sabotage Studio ha riferito che i lavori sull'espansione di Sea of Stars sono ora a pieno regime, ma il team sta anche iniziando a pensare al prossimo gioco , di cui al momento sta effettuando le prime fasi di progettazione.

Un terzo gioco dopo The Messenger e Sea of Stars

The Messenger, un'immagine

Nel frattempo, tuttavia, il team sta anche pensando a ciò che verrà dopo: già lo scorso novembre, durante un summit, sono state raccolte varie idee per il nuovo progetto, che al momento viene identificato con il nome in codice "Game 3", essendo in effetti il terzo gioco del team dopo The Messenger e Sea of Stars.

Non sappiamo assolutamente cosa aspettarsi da questo nuovo progetto, considerando che Sabotage è passato con una certa disinvoltura da un action platform come The Messenger, che richiama la tradizione dei vecchi Ninja Gaiden ma con struttura più moderna, al JRPG classico con Sea of Stars.

Per quanto riguarda quest'ultimo, il gioco ha superato i 4 milioni di giocatori in meno di quattro mesi, anche grazie alla distribuzione simultanea su Game Pass e PlayStation Plus Extra, mentre ricordiamo che è stato rimosso il personaggio di The Completionist dopo le polemiche sullo youtuber.