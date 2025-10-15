Shin Megami Tensei V: Vengeance è disponibile in prova gratuita su Nintendo Switch per un periodo di tempo limitato, dal 16 al 22 ottobre, ma si tratta di una possibilità riservata esclusivamente agli abbonati a Nintendo Switch Online.

Se possedete una sottoscrizione al servizio Nintendo si tratta indubbiamente di una grande opportunità, vista la straordinaria qualità dell'RPG prodotto da Atlus, che nella versione Vengeance introduce diversi miglioramenti rispetto all'originale e nuovi, importanti contenuti.

Fra questi ultimi spicca l'arco narrativo inedito Canon of Vengeance, una campagna parallela rispetto a quella di base in cui avremo modo di fare la conoscenza di nuovi personaggi, una nuova fazione di demoni e scelte morali che andranno a produrre finali differenti.

Shin Megami Tensei V: Vengeance può inoltre contare su di un'opera di rimasterizzazione grafica con nuove texture e un sistema di illuminazione potenziato, tempi di caricamento ridotti e un'interfaccia più semplice e intuitiva.