Octopath Traveler 0 svela alcuni dettagli su protagonisti, mondo di gioco e gameplay

Octopath Traveler 0 è ambientato nel continente di Orsterra , ovvero lo stesso mondo in cui è ambientato anche l'originale Octopath Traveler , ma in questo caso abbiamo a che fare con un malvagio tiranno che vuole schiacciare l'intero territorio sotto il suo pugno di ferro.

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni su Octopath Traveler 0 , riguardanti in particolare i protagonisti della storia, il mondo di gioco e il gameplay , dando modo di approfondire la conoscenza di diversi aspetti di questo nuovo capitolo della serie.

I protagonisti e varie altre questioni

Il party di personaggi, anche in Octopath Traveler 0, si presenta alquanto variegato, confermandosi come una caratteristica principale della serie, che punta molto sulla caratterizzazione dei personaggi e il loro specifico background.

L'incontro tra i vari personaggi determina vari eventi che caratterizzano la trama, ma anche i retroscena di ognuno di questi hanno importanza nella costruzione della storia del gioco.

Questi sono alcuni dei personaggi principali con cui avremo a che fare:

Pius (doppiato da Todd Haberkorn), è un chierico dell'Ordine della Sacra Fiamma, lontano parente del protagonista

Saoirse (Brianna Knickerbocker) è una danzatrice, dotata di un grande talento musicale che sfrutta anche in combattimento

Carinda (Eric Mendez), una mercante di Riverlands dotata di particolare carisma

Xerc (Adam Korenman), uno studioso ricercatore specializzato in soulstone, considerato alquanto eccentrico in ambito accademico

Oltre ai personaggi, l'approfondimento di Square Enix riporta qualcosa anche sulla costruzione della città, che rappresenta uno degli elementi fondamentali nel gameplay di Octopath Traveler 0, parlando della Monster Arena, che può essere ampliata e arricchita andando avanti nel gioco rendendola sempre più grande e complessa.

Il Museo può essere riempito con varie ricompense e tesori trovati in giro per le quest, rendendo anche questo uno spazio dinamico e in espansione nella città del giocatore.

Di recente abbiamo visto circa 18 minuti di gameplay di Octopath Traveler 0 in occasione del Tokyo Game Show, e abbiamo anche intervistato gli autori sul ricostruire sé stessi per ricostruire il mondo. Il gioco è in arrivo il 4 dicembre su PC e console.