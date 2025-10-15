Google Pixel 10 Pro è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile lo smartphone Google Pixel 10 Pro a 1.179 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.279 €, e il prezzo consigliato di 1.329 €, permettendovi di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del Pixel 10 Pro

Questo smartphone è proposto nella colorazione nero ossidiana e nel taglio da 512 GB. Troviamo il Tensor G5, un design elegante con dettagli in metallo lucido e display Super Actua con 3300 nit. Il procesore vanta una TPU che è fino al 60% più potente per l'IA più avanzata sul dispositivo. Ciò significa usufruire di un'esperienza ancora più funzionale.

Il comparto fotografico è dotato di sistema a tripla fotocamera Pro con miglioramenti come Zoom Pro, Ritratti ad alta definizione e una stabilizzazione migliorata con Video Boost. Inoltre, sono presenti innumerevoli funzioni avanzate basate sull'IA. Se volete saperne di più, vi invitiamo a consultare le nostre recensioni dedicate al modello base e al Pixel 10 Pro XL.