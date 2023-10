Shrek: il cosplay della Principessa Fiona di melamori.cosplay è davvero perfetto

Il cosplay in questione riproduce dunque la bella principessa in due foto che rappresentano i due lati opposti della personalità di Fiona, da una parte audace combattente e dall'altra leggiadra cantante dalla voce flautata.

La cosplayer in questione ha già dimostrato più volte le proprie grandi doti di trasformista, ma in questo caso il lavoro effettuato è davvero eccezionale, sia per quanto riguarda il trucco che l'abbigliamento.

Non capita spesso di vedere un personaggio di Shrek come protagonista di una reinterpretazione del genere, ma il cosplay della Principessa Fiona da parte di melamori.cosplay è davvero incredibile nel livello di fedeltà all'originale raggiunto.

Un cosplayer davvero trasformista

Capigliatura, abito in stile medievale e anche lineamenti sono perfettamente riprodotti da melamori.cosplay, con l'aggiunta anche di sfondi a tema, probabilmente introdotti attraverso un'operazione di montaggio.

Non ci sono molti altri esempi di cosplay basati sulla serie Shrek, ma nel caso potete vedere altre reinterpretazioni sempre da parte di Melamori.cosplay che dimostrano come sia in grado di spaziare tra soggetti e generi estremamente vari come nel cosplay di Morrigan da Dragon Age, quello di Triss da The Witcher, quello di Tracer da Overwatch 2 e quello di Makima da Chainsaw Man.