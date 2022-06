Skull & Bones classificato dall'ESRB, ma non per PS4 e Xbox One

Skull & Bones è stato classificato dall'ESRB, la rating board statunitense, per PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, escludendo anche in questo caso le versioni old-gen.

Nonostante Ubisoft non abbia confermato né smentito la cancellazione delle versioni PS4 e Xbox One di Skull & Bones, giusto poche settimane fa il gioco è stato classificato dalla rating board brasiliana, anche in questo caso solo per piattaforme current gen, rafforzando ulteriormente questa ipotesi.

Skull & Bones

Oltre a questo dettaglio, l'ennesima classificazione di Skull & Bones suggerisce che il lancio del gioco potrebbe non essere lontano. Stando alle informazioni condivise dal noto insider Tom Henderson, Ubisoft presenterà nuovamente il gioco a inizio luglio, probabilmente svelandone finalmente la data di uscita.

Annunciato nell'ormai lontano E3 del 2017 per PC, PS4 e Xbox One, Skull & Bones è stato rimandato in più di un'occasione. Al momento, sappiamo che l'obiettivo di Ubisoft è pubblicare Skull & Bones entro marzo 2023. Attualmente i giocatori possono iscriversi al programma insider del gioco, con la possibilità persino di provarlo in anteprima prima del debutto nei negozi.