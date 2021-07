Sky: Figli della Luce, in arrivo qualcosa di "mai fatto prima" da thatgamecompany

Sky: Figli della Luce vedrà l'arrivo di qualcosa che thatgamecompany non ha mai fatto prima, anche se bisognerà aspettare il prossimo anno per sapere di che si tratta. Un progetto transmediale? Chissà.

A rivelare la notizia è stato Jenova Chen, nel corso della lunga intervista realizzata dal nostro Vincenzo Lettera in cui si è parlato naturalmente di Sky: Figli della Luce ma non solo.

"Sky: Figli della Luce sta crescendo in maniera tremenda, e visto che non ci aspettavamo un successo del genere stiamo ingrandendo la compagnia molto rapidamente, anche solo per stare al passo con gli aggiornamenti", ha detto Chen.

"In arrivo c'è qualcosa di davvero emozionante: dovrai attendere il prossimo anno per l'annuncio, ma stiamo creando qualcosa che non abbiamo mai fatto prima."

"Allo stesso tempo c'è sempre la questione del nostro prossimo gioco: stiamo lavorando anche a quello ma lo annunceremo quando saremo pronti. Ci vorrà un po'".