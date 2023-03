Sonic Origins Plus: gli sviluppatori di Sonic Mania stanno collaborando alla raccolta

Sonic Origins Plus è la versione riveduta e corretta della raccolta Sonic Origins. Per migliorarla, SEGA ha chiesto aiuto anche agli sviluppatori di Sonic Mania, nato come gioco amatoriale e promosso a titolo ufficiale del franchise.

Headcanno, questo il nome del team di sviluppo, ha spiegato in una serie di Tweet cosa ha fatto per la raccolta.

"Siamo felici di annunciare che stiamo di nuovo collaborando con SEGA per aggiornare questo progetto," ha esordito Headcannon, per poi spiegare: "Eravamo entusiasti che SEGA volesse rendere Amy giocabile e non abbiamo saputo resistere all'opportunità di aiutarla a finire sotto ai riflettori! I nuovi personaggi giocabili hanno bisogno di nuovi sprite e il nostro @AStartShow era sicuramente all'altezza del compito di disegnarli, mentre @DashPadSPD si occupava della gestione dei dati."

I tweet successivi hanno aggiunto altri dettagli: "Ora Knuckles è giocabile in Sonic CD! Come nel caso dell'inclusione di Amy, siamo stati felici di realizzare la nuova grafica a complemento degli sforzi di SEGA di renderlo possibile."

Per il resto Headcannon si è detta felice di questa nuova collaborazione: "SEGA ci ha dimostrato piena fiducia consentendo di lavorarci e noi lo apprezziamo davvero! Non vediamo l'ora che ci possiate giocare!"

Intanto che aspettiamo l'uscita della raccolta Sonic Origins Plus il 23 giugno 2023, rileggiamo la recensione di quella originale.