Sonic X Shadow Generations per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge Sonic X Shadow Generations per Nintendo Switch 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% : il prezzo scende a 40,90€, suo minimo storico! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata del prodotto cliccando sul box qui in basso: In Sonic x Shadow Generations, Shadow the Hedgehog affianca il Sonic classico e la sua versione moderna in una nuova, spettacolare collezione che unisce passato e presente della saga. Il titolo propone due esperienze distinte ma complementari: da un lato, le celebri avventure di Sonic in versione rimasterizzata ; dall'altro, una nuovissima campagna interamente dedicata a Shadow .

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia porta Shadow a rivivere momenti iconici del suo passato, esplorando scenari ricchi di segreti e livelli completamente ridisegnati. Grazie a nuovi poteri e abilità inedite, il protagonista potrà affrontare nemici con uno stile mai visto prima, fondendo velocità, forza e tecniche oscure.

Sonic X Shadows Generations

Il suo obiettivo è chiaro: sconfiggere Black Doom e salvare il mondo da una minaccia cosmica. Tra sezioni adrenaliniche e una narrazione più profonda, Sonic X Shadow Generations si presenta come un omaggio ai fan di lunga data e un punto d'ingresso ideale per i nuovi giocatori. Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione del titolo.