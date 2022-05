Soul Hackers 2: il nuovo trailer presenta Setanta

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer del gioco di ruolo giapponese Soul Hackers 2 per presentare il personaggio di Setanta. Si tratta di un altro demone proveniente da Shin Megami Tensei, apparso anche in Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch.

Come è ormai tradizione, il filmato mostra il demone in azione e include anche l'oroscopo giornaliero. Per gli appassionati del genere, i nati sotto il segno del Sagittario avranno fortuna e gloria, quelli nati sotto il segno della Vergine solo malasorte e disgrazie.

Prima di lasciarvi alle vostre profonde riflessioni su Setanta e sull'oroscopo, vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il gioco sarà sottotitolato in italiano, per la gioia dei non anglofoni.