Cyberpunk 2077: scoperto un easter egg aggiunto post lancio, che fa riferimento a un noto bug

Un giocatore di Cyberpunk 2077 ha scoperto un nuovo easter egg aggiunto post lancio, che fa riferimento a un noto bug del gioco, tirando in ballo anche la saga di Harry Potter. In effetti problemi e bug non mancavano nelle prime versioni del titolo di CD Projekt Red, con alcuni che sono diventati dei veri e propri meme, tanto erano assurdi.

Uno di questi era localizzato a Wellsprings e vedeva i personaggi non giocanti camminare disperatamente contro un muro, con un effetto davvero comico. Ora andando sul posto, sullo stesso muro si trova un murales con scritto Platform 69 3/4, un riferimento alla Piattaforma 9 3/4 di Harry Potter, quella in cui i maghi si lanciavano correndo contro un muro della stazione di Kings Cross, a Londra, per andare a prendere il treno che li avrebbe portati fino alla scuola di Hogwarts.

Da notare anche la scritta "Hit Here" messa subito sopra a una macchia di sangue. Evidentemente qualcuno deve aver provato a entrare nel muro con un po' troppa forza.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Stadia, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.