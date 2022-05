Overwatch 2: giocatori si lamentano per una presunta riduzione delle natiche di Tracer

Overwatch 2 è appena uscito in beta, ma già sta facendo discutere. Per le sue meccaniche? Per la sua direzione artistica? No, per le natiche di Tracer, che secondo alcuni videogiocatori sarebbero state ridotte rispetto al primo episodio.

Il tutto è partito da un tweet dell'utente @Vulturfakes, che ha pubblicato una foto di profilo di Tracer alludendo al fatto che sia stata ridimensionata. Notate che il tipo si diverte a creare versioni personalizzate dei personaggi femminili dei videogiochi dai tratti sessuali esagerati.

Molti videogiocatori, senza controllare, hanno ripreso il tweet esprimendo la loro rabbia per quello che hanno visto come l'ennesimo atto politico contro un personaggio femminile e la fanbase. Alcuni si sono spinti fino ad affermare che la desessualizzazione di Tracer manderebbe un messaggio negativo sulla body positivity.

Peccato che non ci sia stata alcuna desessualizzazione, come sottolineato dalla streamer Melonie Mac, che per dimostrarlo ha pubblicato un'immagine di Tracer di Overwatch vista di profilo, confrontandola con la Tracer di Overwatch 2:

Melonie Mac: "Tracer ha sempre avuto il sedere piccolo e non capisco come internet lo abbia notato solo ora.

Capisco il problema insito nel togliere le curve ai personaggi femminili, ma lei non le ha mai avute, quindi non vedo da dove nasca la questione."

L'unica spiegazione per questa ennesima polemica sul nulla da parte di una certa fetta di videogiocatori è che probabilmente molti di loro sono abituati a guardare Tracer nelle opere amatoriali, dove effettivamente gli autori spesso ne accentuano alcuni tratti. Comunque sia, la Tracer originale non è stata modificata e rimane il personaggio esile, agile e veloce di prima.