Spider-Man: Across the Spider-Verse, la Parte 2 ha un periodo di uscita previsto

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà diviso in due parti, con la Parte 2 che ha già un periodo di uscita previsto e che si farà attendere ancora un po', visto che il lancio è previsto per il 2023, ma non troppo distante dalla prima parte.

Abbiamo visto il teaser trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse (Part One) proprio ieri, ma come riferito esplicitamente dal titolo si tratta solo di una prima metà della storia, che si completerà dunque con la Parte 2 prevista arrivare solo nel 2023.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena del nuovo film d'animazione su Spider-Man

Nonostante i tempi sembrino lunghi a partire da ora, considerando che l'uscita della prima parte è fissata per il 2022 significa che la produzione praticamente non si interromperà fino ad arrivare a conclusione direttamente l'anno successivo.

Intervistati da Entertainment Weekly, l'autore e produttore Phill Lord e Chris Miller hanno spiegato che la storia era troppo lunga per poter essere contenuta in un unico film e hanno dunque deciso di spezzarla in due parti da rilasciare a non grande distanza una dall'altra.

"La storia di Miles è epica", hanno riferito i responsabili della nuova pellicola, "Abbiamo scritto tutta la nuova storia e, con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che era abbastanza per due film invece di uno. Stiamo lavorando a entrambe anche in questo momento, con la Parte 2 che arriverà nel 2023 in data da definire. Potremo finalmente dormire di nuovo nel 2024", hanno concluso, scherzando (ma non troppo, immaginiamo).

Spider-Man: Across the Spider-Verse si presenta come un seguito diretto di Spider-Man: Into the Spider-Verse, il film d'animazione realizzato con tecnica mista che ha riscosso un grande successo, nonostante la sua natura un po' sperimentale. Per il momento, sappiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 1 arriverà al cinema il 7 ottobre 2022.